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В Госдуме рассказали о схеме выполнения закона о запрете самовыгула животных

Депутат ГД Бурматов рассказал, что безнадзорно гуляющих животных будут отлавливать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Закон о запрете самовыгула собак и кошек является в первую очередь заботой о безопасности самих животных и окружающих людей. Такое мнение первый заместитель комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов высказал в четверг, 13 июля.

«Самовыгул — это очень опасная вещь. Животное может пострадать, попасть под машину или люди его могут обидеть. Также и граждане могут пострадать. У нас 40% всех нападений на человека — это нападение хозяйских животных на самовыгуле», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Парламентарий добавил, что теперь выгуливать животных без поводка можно будет только в специально отведенных для этого местах. Где это делать и какие санкции предусмотрены за нарушение правил выгула, будут решать местные власти.

«Штрафы будут устанавливать субъекты РФ. Понятно, что в Москве и в Республике Калмыкия уровень санкций должен быть разным», — уточнил автор инициатив.

Бурматов отметил, что ловить безнадзорно гуляющих животных на улицах будут специальные службы. После этого хозяевам придется обращаться в питомники, где их любимцы будут дожидаться уплаты штрафа.

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Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных, в котором среди прочего запрещается самовыгул домашних животных. Поправка вносится в ст. 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в которой прописаны требования к содержанию домашних животных, сообщает телеканал «360».

13 июля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил «Известиям», что самовыгул домашнего животного может обернуться негативными последствиями как для самого питомца, так и для окружающих.

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