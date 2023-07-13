Три человека пострадали в ДТП в Брянской области
Легковой автомобиль опрокинулся после наезда на бордюрный камень в Брянской области. Три человека получили травмы.
Авария произошла на 25 км автодороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, 19-летний водитель машины Chery допустил наезд на бордюрный камень, после чего иномарка оказалась на встречной полосе и вылетела в кювет. В результате съезда легковушка опрокинулась, пишет NASHBRYANSK.RU.
18-летняя пассажирка получила ушиб костей таза, у 17-летний пассажирки выявили ушиб грудной клетки и рваную рану кисти. Девушки были госпитализированы. Водитель направлен на амбулаторное лечение с ушибом локтевого сустава. Предполагается, что молодой человек уснул за рулем.
В Приморском крае водитель автомобиля Toyota Mark II пошел на обгон нескольких автомобилей и столкнулся с машиной Nissan Note, которая поворачивала налево. Травмы получили три ребенка, которые находились в салоне второй иномарки. Дети четырех, семи и 15 лет госпитализированы.