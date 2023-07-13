Более 10 тыс. уток выпустили на волю в Астраханской области

Около 10,5 тыс. особей кряквы выпустили в свободный полет на ильмене Григорьевский недалеко от села Блиново в Володарском район. Это делается с целью воспроизводства охотничьих ресурсов в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Астраханской области», сообщает региональная служба природопользования.

«Комплексный подход к выполнению природоохранных мероприятий в Астраханской области включает не только сохранение, но и восполнение компонентов окружающей среды, в том числе объектов животного мира», — сказал глава организации Румиль Юнусов, его слова приводит «Астрахань-24».

Пернатых выращивали на дичеферме «Рыбацкая пристань». Когда птица исполнилось шесть месяцев, их выпустили на свободу. В течение нескольких недель специалисты предприятия будут подкармливать крякву и наблюдать за адаптацией птиц к новым условиям обитания.

Ранее в июле сообщалось, что у обитателей Московского зоопарка очередное пополнение. Впервые за 16 лет на свет там родился птенец журавля-красавки.