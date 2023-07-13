Почти 24 км федеральной трассы отремонтируют в Белгородской области

В Белгородской области начался поиск подрядчиков для ремонта двух участков федеральной трассы М-4 «Дон». Начальная стоимость контрактов составляет 965 млн рублей.

В рамках первой закупки будет определен подрядчик, который займется ремонтом участка с 192-го по 204-й км, стоимость работ оценивают в 484,4 млн рублей. На участок с 204-го по 216-й км выделят до 480,6 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег».

Рабочим предстоит обновить основание дороги, покрытие, а также выполнить земляные и укрепительные работы по обочинам, на откосах и в кюветах. Также необходимо нанести разметку и установить барьерное ограждение. Ремонт должен быть проведен с мая 2024 года по июль 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отремонтируют 55 км федеральных трасс Р-23 и Р-56.