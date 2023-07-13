Реклама
Прямой эфир
Экономика
ФАС и Генпрокуратура РФ проверят формирование цен на авиабилеты
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Мир
Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину
Спорт
Чернышенко исключил отказ спортсменов от Родины ради участия в ОИ
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Экономика
Крупные торговые сети выступили против «честной» цены
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Новосибирском
Экономика
Путин предложил подготовить национальный проект по экономике данных
Спорт
Матыцин назвал отказ МОК пригласить Россию на ОИ проявлением дискриминации
Политика
Путин заявил, что Россия не будет замыкаться в себе
Экономика
В Минфине заявили о соответствии инфляции индексации акцизов на алкоголь в 5%
Происшествия
В Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой
Общество
Почти 40% школьников в РФ проводят летние каникулы за компьютерами и гаджетами

Почти 24 км федеральной трассы отремонтируют в Белгородской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белгородской области начался поиск подрядчиков для ремонта двух участков федеральной трассы М-4 «Дон». Начальная стоимость контрактов составляет 965 млн рублей.

В рамках первой закупки будет определен подрядчик, который займется ремонтом участка с 192-го по 204-й км, стоимость работ оценивают в 484,4 млн рублей. На участок с 204-го по 216-й км выделят до 480,6 млн рублей. Об этом пишет ИА «Абирег».

Рабочим предстоит обновить основание дороги, покрытие, а также выполнить земляные и укрепительные работы по обочинам, на откосах и в кюветах. Также необходимо нанести разметку и установить барьерное ограждение. Ремонт должен быть проведен с мая 2024 года по июль 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отремонтируют 55 км федеральных трасс Р-23 и Р-56.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023