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Бельгийского политолога не выпустили в Россию из аэропорта Финляндии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бельгийского политолога Криса Романа не выпустили в Россию из аэропорта Финляндии. Об этом 13 июля специалист рассказал «Известиям».

«Я планировал ехать в Россию через Финляндию. Но приехал раньше. В аэропорту никакого контроля не было, потому что Финляндия и Бельгия — это Евросоюз, а он как единая страна. Я приехал туда, и там был полный паспортный контроль. Не у всех, и это уже странно, потом я понял почему», — рассказывает Роман.

Сначала политолога тщательно обыскали, в том числе осмотрели его багаж, а потом отправили в центр для мигрантов. Однако сам Роман заявил, что ничего запрещенного с собой не перевозил. Затем мужчину отправили в центр для мигрантов, где полицейские объявили политологу, что депортируют его обратно в Бельгию и не пустят в Россию.

Мужчина попытался узнать причину, по которой он не может отправиться в РФ. Тогда финские пограничники заявили, что это связано с «личной ситуацией». Сам мужчина предполагает, что инцидент связан с тем, что он открыто поддерживает политику России и критикует действия НАТО.

«Из-за этого я в черном списке везде здесь. Они сказали, из-за этого они будут каждый раз контролировать меня... То есть Финляндия для меня будет лотерея, когда я буду ехать в Россию», — констатировал Роман.

Еще одной причиной отказа финских пограничников, по мнению Романа, стал приезд президента США Джо Байдена в Финляндию. Политолог отметил, что сейчас американский президент находится где-то в Хельсинки и, вероятно, кто-то боится, что Роман может попытаться контактировать с Байденом.

«Я с этим парнем даже не хочу говорить», — объявил политолог.

Он рассказал, что скоро ему купят билет и депортируют в Бельгию, но возвращать деньги за билеты в сторону России ему никто не собирается.

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Ранее, 4 июля, заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова сообщила, что российские дипломаты посетили гражданина РФ Владимира Дунаева, который находится в американской тюрьме уже почти два года. Она сообщила, что посольство РФ направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать россиянину квалифицированную медпомощь.

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