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Актер Иван Краско попал в реанимацию в Петербурге из-за возможных последствий инсульта

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92-летний актер Иван Краско срочно доставлен в реанимацию в один из профильных кардиологических центров Санкт-Петербурга. Об этом 13 июля сообщает портал 78.ru.

Согласно данным СМИ, актер был у себя на даче, когда ему стало плохо. Находившийся рядом сын сразу же вызвал отцу скорую помощь.

Как отметила в беседе с «Известиями» помощница актера Дарья Пашкова, у Краско, предположительно, отказала левая часть тела. При этом, по ее данным, речь у актера не нарушена, что говорит о том, что всё будет хорошо. По ее словам, она уехала с его дачи четыре дня назад и после этого Краско говорил, что ему стало хуже после ее отъезда.

Ранее, в начале января этого года, актер уже был госпитализирован в в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Позже его диагноз подтвердился. 10 января Краско рассказал, что обратился к врачам после того, как у него отнялась левая рука. Он уточнил, что проходит лечение от инсульта и находится в нормальном состоянии.

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Народный артист Российской Федерации Иван Краско родился в 1930 году. В кинематографе он дебютировал в 1960-м в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо». Более 50 лет Краско служит в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».

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