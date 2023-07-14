«Урал» запустит в серию производство гибридного грузовика в 2025 году
Российский производитель «Урал» намеревается до конца 2025 года начать производство гибридных грузовых автомобилей «Урал C230E5», сообщает ТАСС.
«Урал C230E5» будет поставляться с 150-сильным метановый двигателей, который через генератор будет подзаряжать батарею, питающую тяговый электромотор мощностью 231 л.с. Емкость батареи составляет 123 кВтч, а запас хода при полностью заряженной батарее и заправленном баллоне равен 600 км. Производитель планирует использовать перспективное шасси для автомобилей коммунальных служб.
«Задача ― до конца 2025 года приступить к серийному производству электрогибридного грузовика. Мы начали с мусоровоза ― мусоровоз подъезжает к жилой зоне, водитель глушит двигатель и заезжает до места выгрузки на электроаккумуляторе», ― заявил гендиректор «Урала» Павел Яковлев в кулуарах международной выставки «Иннопром».
Ранее, 10 июля, «Урал» в ходе «Иннопрома» показал арктический автобус «Урал 427701-75», который может передвигаться при температурах до минус 50 градусов.
«Урал 427701-75» оборудован дизельным двигателем мощностью 310 л.с., а его максимальная скорость составляет 50 км/ч. Металлический однообъемный кузов автобуса закреплен на раме шасси с помощью виброопор. Автомобиль обладает мощной системой вентиляции и обогрева, патрубки которой выведены к каждому ряду сидений.