В июне «Москвич» выпустил почти 3 тыс. автомобилей

В минувшем июне московский автозавод «Москвич» произвел 2780 кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3e», сообщает пресс-служба компании.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года завод «Москвич» выпустил более 11 тыс. автомобилей. Производство «Москвичей» стартовало в ноябре 2022 года, тогда с конвейеров сошли первые кроссоверы «Москвич 3», а в декабре того же года началась сборка электрокара «Москвич 3e».

В сентябре в дилерских салонах «Москвича» появится лифтбек «Москвич 6». Также до конца текущего года автозавод планирует начать выпуск среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Ранее, 11 июля, стало известно, что в период с января по май Россия импортировала 287 тыс. автомобилей из КНР, что на 125 тыс. больше, чем за весь 2022 год.

Такие китайские госкомпании, как Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor, стали по результатам неполного полугодия самыми масштабными игроками на российском рынке. Самыми популярными моделями среди россиян стали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, а также модельный ряд суббренда Haval.