Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен проигнорировал вопросы о возможности встречи с Лавровым
Мир
Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске
Мир
Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
Спорт
Седьмой этап ралли «Шелковый путь» связал Саратов и Волгоград
Происшествия
Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на УЭХК
Армия
Марочко заявил о взятии ВС РФ под контроль части Новоселовского в ЛНР
Общество
В Московский зоопарк доставили спасенную от контрабандистов носуху
Общество
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали
Происшествия
Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове
Экономика
Отечественные вина заняли большую часть винных полок в торговых сетях
Мир
Лавров и другие участники саммита АСЕАН оделись в национальные рубашки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана
Армия
Два российских корвета вернулись во Владивосток после выполнения задач в АТР

В июне «Москвич» выпустил почти 3 тыс. автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В минувшем июне московский автозавод «Москвич» произвел 2780 кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3e», сообщает пресс-служба компании.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года завод «Москвич» выпустил более 11 тыс. автомобилей. Производство «Москвичей» стартовало в ноябре 2022 года, тогда с конвейеров сошли первые кроссоверы «Москвич 3», а в декабре того же года началась сборка электрокара «Москвич 3e».

В сентябре в дилерских салонах «Москвича» появится лифтбек «Москвич 6». Также до конца текущего года автозавод планирует начать выпуск среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
Каковы перспективы китайских автопроизводителей на российском рынке

Ранее, 11 июля, стало известно, что в период с января по май Россия импортировала 287 тыс. автомобилей из КНР, что на 125 тыс. больше, чем за весь 2022 год.

Такие китайские госкомпании, как Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor, стали по результатам неполного полугодия самыми масштабными игроками на российском рынке. Самыми популярными моделями среди россиян стали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, а также модельный ряд суббренда Haval.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023