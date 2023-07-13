После пожара в селе Шайдуриха возбудили уголовное дело о халатности

Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом 13 июля сообщила прокуратура региона.

«Невьянская городская прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — сообщило ведомство на своем сайте.

В Шайдурихе организована мобильная приемная прокуратуры. В рамках ее работы на прием к прокурору Невьянска Егору Корнилову обратились шесть пострадавших жителей.

Прокурор области Борис Крылов дал поручение подчиненным сотрудникам проконтролировать восстановление жилищных прав граждан и оказание мер государственной поддержки.

Пожар вспыхнул в лесу 12 июля, после чего перекинулся на дома в Шайдурихе. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Спасатели быстро организовали эвакуацию местных жителей. В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома.

13 июля в главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар в Шайдурихе уничтожил 41 дом. В 7:24 утра (05:24 по московскому времени) пожар был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м. В дальнейшем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.

По предварительным данным, одна женщина погибла в результате пожара в Шайдурихе. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Один мужчина был госпитализирован с ожогами нижних конечностей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, уточнили в департаменте.