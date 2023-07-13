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Подозреваемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе арестовали

Денисенко, подозреваемого в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Ржицкого, арестовали до сентября
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Фото: РИА Новости/СК РФ
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Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, арестован. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 13 июля.

«Из материалов <…> следует, что Денисенко <…> сознался в том, что 10.07.23, находясь на территории парка им. 30-летия Победы, произвел в Ржицкого четыре выстрела из пистолета марки «ПМ», от которых последний упал на землю», — говорится в сообщении.

Суд счел, что Денисенко склонен к побегу и может скрыться. Под стражей он пробудет до 10 сентября включительно.

Накануне Денисенко признал вину в убийстве. По словам источника «Известий», преступление арестованный готовил с декабря. Он снял дом в Туапсе, где должен был отсидеться после убийства и спустя двое суток вылететь в Стамбул, а оттуда в Швейцарию вместе с гражданской женой.

Об убийстве Ржицкого стало известно 10 июля. Уроженца Украины Денисенко задержали на следующий день, у него нашли пистолет с глушителем.

64-летний мужчина оказался президентом Федерации шотокан карате-до Украины (SKIF), заслуженным тренером и заслуженным мастером спорта Украины, обладателем восьмого дана.

Ранее родители Ржицкого рассказали «Известиям» о последнем разговоре с ним, который состоялся 9 июля. По их словам, у сына было отличное настроение. Мать Ржицкого утверждает, что у него было много друзей и не было врагов.

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