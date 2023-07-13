Полиция задержала открывшего стрельбу в поезде Анси – Париж

Во Франции полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в поезде Анси – Париж. об этом в четверг 13 июля, сообщает AFP.

Согласно данным агенства, в результате происшествия раненных нет. Один из пассажиров попытался открыть двери поезда, но ему помешал полицейский. Мужчина схватил у правозащитника оружие и успел сделать один выстрел. В результате сотруднику полиции удалось вернуть пистолет.

«Этот джентльмен пытался открыть двери. Он взял аварийный молоток, чтобы разбить стекло. Прибыл полицейский [в штатском]. [Мужчине] удалось отобрать оружие. Он произвел несколько выстрелов», — передает Franceinfo слова пассажирки поезда.

В материале портала также отмечается, что «Национальное сообщество французских железных дорог» (SNCF) объявило о том, что «инцидент исчерпан». Поезд задерживается на два часа из-за расследования происшествия.

Ранее, 9 июня, семь человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке у озера в Анси. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний беженец из Сирии. По словам свидетелей, преступник целенаправленно атаковал именно малышей.