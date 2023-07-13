Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на интерес НАТО к территории всей Швеции
Общество
Суд подтвердил приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной
Мир
В Китае рекомендовали переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Происшествия
Число погибших в Краснодарском крае из-за ливней возросло до четырех
Политика
В Госдуме допустили сокращение помощи Украине со стороны Европы
Мир
Украинский генерал подтвердил CNN получение кассетных боеприпасов из США
Общество
В Орске локализовали массовую вспышку кишечной инфекции
Мир
Во Франции 12 человек задержаны после нападения на дом мэра в ходе беспорядков
Мир
Логвинов заявил о потере ЕС своего преимущества из-за подчинения НАТО
Мир
ЕС снял введенные после аварии на «Фукусиме» ограничения на импорт из Японии
Интернет и технологии
Путин осмотрел квантовые разработки на Форуме будущих технологий

Полиция задержала открывшего стрельбу в поезде Анси – Париж

0
Фото: Global Look Press/Panoramic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в поезде Анси – Париж. об этом в четверг 13 июля, сообщает AFP.

Согласно данным агенства, в результате происшествия раненных нет. Один из пассажиров попытался открыть двери поезда, но ему помешал полицейский. Мужчина схватил у правозащитника оружие и успел сделать один выстрел. В результате сотруднику полиции удалось вернуть пистолет.

«Этот джентльмен пытался открыть двери. Он взял аварийный молоток, чтобы разбить стекло. Прибыл полицейский [в штатском]. [Мужчине] удалось отобрать оружие. Он произвел несколько выстрелов», — передает Franceinfo слова пассажирки поезда.

В материале портала также отмечается, что «Национальное сообщество французских железных дорог» (SNCF) объявило о том, что «инцидент исчерпан». Поезд задерживается на два часа из-за расследования происшествия.

«Нормальная реакция на ненормальную ситуацию»: что происходит с теми, кто столкнулся с угрозой жизни
Справиться с последствиями трагедии людям помогают психологи со специальной подготовкой

Ранее, 9 июня, семь человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке у озера в Анси. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний беженец из Сирии. По словам свидетелей, преступник целенаправленно атаковал именно малышей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023