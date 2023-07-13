ЕС снял введенные после аварии на «Фукусиме» ограничения на импорт из Японии

Европейский союз (ЕС) снял все ограничения на импорт товаров из Японии, введенные из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Об этом 13 июля сообщила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«ЕС со своей стороны принял решение снять остающиеся ограничения на импорт, связанные с инцидентом на АЭС «Фукусима», — сказала она журналистам.

Такое решение позволяет ввозить в 27 стран ЕС продукцию из 10 японских префектур, в том числе морепродукты и грибы, без предъявления сертификата о проверки на радиацию.

Всего после аварии 2011 года 55 стран ввели различные ограничения на японский импорт. Япония рассчитывает, что после решения ЕС свою позицию смягчат также Китай и Южная Корея.

Ранее, 7 июля, Роспотребнадзор объявил, что для предотвращения попадания в Россию японских товаров с повышенным содержанием радионуклидов будет усилен санитарно-карантинный контроль за ввозимыми водными биоресурсами и продукцией из них, в том числе рыбой, рыбными продуктами и морепродуктами.

В тот же день стало известно, что власти КНР запретили ввоз продуктов из десяти префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с АЭС. Также Китай усилит контроль и проверку сопроводительной документации для продуктов питания из других регионов Японии.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что несколько экспертов, входивших в рабочую группу по оценке планов Японии по сбросу очищенной от радиации воды с АЭС «Фукусима-1», высказывали обеспокоенность.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и взятию проб воды.

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.