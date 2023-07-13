Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части города Запорожье произошел взрыв. Об этом 13 июля сообщает издание «Страна.ua».

«Паблики сообщают о взрыве в Запорожье», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Подробностей издание не приводит.

Официальных сообщений от Минобороны РФ по этой теме не было.

В ночь с 12 на 13 июля взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины. На всей территории страны также была объявлена воздушная тревога. К этому моменту Минобороны РФ не комментировало информацию.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.