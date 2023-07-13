Отель из самолета может появиться в Казани

Отель на берегу Волги, основой которого станет корпус самолета, планируют построить в Татарстане. Такие планы представил совладелец глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин.

«У меня есть мечта построить отель-самолет, но оказалось, что купить корпус самолета не так просто, как буханку хлеба», — не без иронии заметил Хамидуллин, его цитату приводит ИА «Татар-информ».

По словам бизнесмена, несколько подходящих корпусов стоят в аэропорту Казани. Самолеты просто стоят и ржавеют, поэтому Хамидуллин попросил главу республики Рустама Минниханова помочь с поиском подходящего корпуса.

«Ну там хлама вроде много, давайте наведем справки, узнаем, можно ли что-то сделать. Идея хорошая», — ответил предпринимателю Минниханов.

Ранее в июле сообщалось, что крымские отели стали поднимать цены на размещение в июле на 15–20% по сравнению с майским ценником. В среднем номер на двоих с завтраком в крымском отеле может обойтись туристам в 3 тыс. рублей за сутки.