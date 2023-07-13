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В Москве состоялось первое заседание Оргкомитета Международного форума «День Сокола»

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Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
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11 июля в Москве состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «День Сокола» под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.

«По поручению Владимира Путина в России ведется масштабная работа по созданию центров сохранения и репродукции редких видов птиц. В 2022 году открылся первый подобный центр на Камчатке. Создание таких центров направлено на восстановление популяции хищных птиц, противодействие браконьерству, способствует развитию кооперационных связей с арабскими странами, а также развитию экологического туризма. Проведение первого форума «День Сокола» будет способствовать выработке конкретных договоренностей в вопросах защиты и преумножения популяции хищных и редких видов птиц, а также придаст мощный импульс развитию международного экологического сотрудничества», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

В рамках заседания утвержден перечень рабочих групп Оргкомитета, рассмотрены вопросы формирования деловой, культурной и спортивной программ форума, а также проведения 9 сентября в День города Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваля для жителей, посвященного соколиной тематике.

Советник президента Российский Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что «День Сокола» продолжает традицию проведения тематических экологических мероприятий в рамках ВЭФ, посвященных исчезающим или уязвимым группам животных и птиц.

«Основная география иностранных участников форума — страны Ближнего Востока и Северной Африки. Центральным событием станет принятие на министерском уровне декларации по сохранению популяции кречета. Яркой частью мероприятия будет мультимедийная экспозиция «Дом Сокола» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая расскажет про основные виды и особенности хищных птиц, меры поддержки и историю соколиной охоты. Внутри павильона будет запланирована презентационная зона с живыми птицами», — отметил Антон Кобяков.

Участники заседания также обсудили организуемый при поддержке АО «Русский аукционный дом» совместно с соколиным центром «Камчатка» и Фондом «Росконгресс» первый «соколиный» аукцион, который пройдет при участии представителей стран Персидского залива.

Спортивным мероприятием форума станет забег «МЫ БЕРЕЖЕМ» в поддержку программы президента России по сохранению популяции кречета, который состоится 11 сентября.

С 2023 года Международный форум «День Сокола» будет проводиться в России ежегодно. Форум призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. «День Сокола» пройдет в стартовый день VIII Восточного экономического форума 10 сентября во Владивостоке. Оператор — Фонд «Росконгресс».

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