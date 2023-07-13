Ученый оценил возможность «интернет-апокалипсиса» из-за вспышки на Солнце

Солнечная активность может оказывать пагубное влияние на инфраструктуру Земли, но прогноз о том, что вспышки на Солнце могут привести к «интернет-апокалипсису», преувеличен. Такое мнение директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов высказал в четверг, 13 июля.

«Сейчас Солнце находится в стадии роста очередного, 25-го, цикла солнечной активности, появляются мощные активные области, солнечные пятна. В этих областях происходят самые мощные явления солнечной активности: вспышки, выбросы массы», — рассказал ученый в беседе с Lenta.Ru.

По словам Кузнецова, это воздействует на околоземное пространство и на саму Землю. Выбросы приводят к магнитным бурям, во время которых в атмосфере, в ионосфере и в самой Земле возникают токи, которые текут везде, где есть проводимость: в океане, в горах и в энергетической инфраструктуре.

Он добавил, что такие токи повреждают защиту трубопроводов и могут сжечь трансформаторы. Но сценарий, при котором вспышка на Солнце может уничтожить всё на Земле, исключен.

Расчеты, которые проводили ученые, показали, что, для того чтобы такое произошло, нужно примерно в 100 раз увеличить мощность самых сильных процессов, которые происходят на Солнце, рассказал директор ИЗМИРАН.

Он подчеркнул, что с упомянутой возможностью солнечных вспышек уничтожить инфраструктуру интернета ситуация аналогичная.

«Интернет обеспечивается космическими технологиями, спутниками. Если имеется в виду, что солнечная вспышка всё уничтожит, то такое невозможно. Ученые доказывают, что такое положение дел исключено. Иметь место могут только местные эффекты», — заключил Кузнецов.

Ранее, 11 июля, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований заявили, что в 2025 году мощная солнечная буря может вызвать «интернет-апокалипсис».

По словам специалистов, солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики. Так, по их мнению, некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться, пишет ИА Regnum.