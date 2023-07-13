Финал Уимблдона-2023 — дата, участники, турнирная таблица

В июле внимание болельщиков приковано к Уимблдону — одному из турниров Большого шлема. В 2023 году шанс побороться за титул чемпиона есть у российского теннисиста Даниила Медведева. «Известия» рассказывают, когда пройдет финал и как выглядит турнирная таблица.

Полуфинал Уимблдона-2023 — последние новости

До полуфинала Уимблдона-2023 дошел только один спортсмен из России — Даниил Медведев. В матче четвертьфинала 12 июля он победил представителя США Кристофера Юбэнкса. Игра затянулась на шесть сетов и закончилась со счетом 3:2, 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.

В полуфинал Уимблдона Медведев вышел впервые за свою карьеру. До этого, в 2021 году, спортсмен доходил только до четвертого круга соревнования. 14 июля россиянин сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее одолел представителя Дании Хольгера Руне.

Финал Уимблдона-2023 — когда пройдет, турнирная таблица

Финал Уимблдона-2023 состоится 16 июля как для мужчин, так и для женщин.

Если игра с Алькарасом закончится для Медведева удачно, то в финале он встретится с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и сербским спортсменом Новаком Джоковичем, который состоится 14 июля.

Женщины сразятся за звание финалистки Уимблдона 13 июля. Украинка Элина Свитолина выйдет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой. Параллельно пройдет матч представительницы Туниса Онс Жавер и белорусской спортсменки Арины Соболенко. Победительницы встретятся в финале.

Ранее «Известия» рассказали о том, как Медведев одержал победу над чешским спортсменом Иржи Легечкой и о том, как прошла игра.