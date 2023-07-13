Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг указал на интерес НАТО к территории всей Швеции
Общество
Суд подтвердил приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной
Мир
В Китае рекомендовали переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Происшествия
Число погибших в Краснодарском крае из-за ливней возросло до четырех
Политика
В Госдуме допустили сокращение помощи Украине со стороны Европы
Мир
Украинский генерал подтвердил CNN получение кассетных боеприпасов из США
Общество
В Орске локализовали массовую вспышку кишечной инфекции
Мир
Во Франции 12 человек задержаны после нападения на дом мэра в ходе беспорядков
Мир
Логвинов заявил о потере ЕС своего преимущества из-за подчинения НАТО
Мир
ЕС снял введенные после аварии на «Фукусиме» ограничения на импорт из Японии
Интернет и технологии
Путин осмотрел квантовые разработки на Форуме будущих технологий

Фото дня: в Нью-Дели из берегов вышла река Ямуна

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото дня
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Из-за непрекращающихся несколько дней проливных дождей В Нью-Дели из берегов вышла река Ямуна. В некоторых городах Индии затоплены населенные пункты, размыты дороги, есть проблемы с питьевой водой
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023