В Москве число покупок квартир в новостройках бизнес-класса выросло на 88%

За год количество продаж квартир в новостройках бизнес-класса в Москве выросло на 88%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании Level Group 13 июля.

«В июне повышение продаж было зафиксировано у всех ключевых игроков рынка. Это обусловлено снижением покупательской активности в первом полугодии прошлого года, а также стартом продаж новых проектов и усилением акций от девелоперов в этом году», — объяснили эксперты.

Также они рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, спрос на квартиры в новостройках увеличился на 31%: в июне 2022-го было зафиксировано 4,4 тыс. сделок, а в июне текущего года показатель составил 5,9 тыс. сделок.

«Суммарно в первом полугодии на московском рынке был реализован объем, сопоставимый с показателями всего прошлого года. За год продажи в комфорт-классе выросли на 21%, в бизнес-классе рост составил 88%», — уточнили эксперты.

Также аналитики добавили, что средняя цена сделок в комфорт- и бизнес-классах по итогам мая 2023 года соответствовала уровню декабря 2022-го. В бизнес-классе показатель составил 387 тыс. рублей за 1 кв. м, в сегменте комфорт — 271 тыс. рублей за 1 кв. м.

Ранее, 11 июля, аналитики Optima Development сообщили «Известиям», что снижение курса рубля открыло владельцам валютных сбережений возможность для выгодных инвестиций на рынке премиальных новостроек столицы. По их данным, в этом сегменте недвижимости средняя стоимость 1 кв. м в долларовом эквиваленте в настоящее время составляет порядка $6,6 тыс., что на 29% меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев 5 июля рассказал «Известиям», что рынок недвижимости в стране постепенно стабилизируется.