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В Москве число покупок квартир в новостройках бизнес-класса выросло на 88%

Количество покупок квартир в новостройках бизнес-класса в Москве выросло на 88% за год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год количество продаж квартир в новостройках бизнес-класса в Москве выросло на 88%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании Level Group 13 июля.

«В июне повышение продаж было зафиксировано у всех ключевых игроков рынка. Это обусловлено снижением покупательской активности в первом полугодии прошлого года, а также стартом продаж новых проектов и усилением акций от девелоперов в этом году», — объяснили эксперты.

Также они рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, спрос на квартиры в новостройках увеличился на 31%: в июне 2022-го было зафиксировано 4,4 тыс. сделок, а в июне текущего года показатель составил 5,9 тыс. сделок.

«Суммарно в первом полугодии на московском рынке был реализован объем, сопоставимый с показателями всего прошлого года. За год продажи в комфорт-классе выросли на 21%, в бизнес-классе рост составил 88%», — уточнили эксперты.

Также аналитики добавили, что средняя цена сделок в комфорт- и бизнес-классах по итогам мая 2023 года соответствовала уровню декабря 2022-го. В бизнес-классе показатель составил 387 тыс. рублей за 1 кв. м, в сегменте комфорт — 271 тыс. рублей за 1 кв. м.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 11 июля, аналитики Optima Development сообщили «Известиям», что снижение курса рубля открыло владельцам валютных сбережений возможность для выгодных инвестиций на рынке премиальных новостроек столицы. По их данным, в этом сегменте недвижимости средняя стоимость 1 кв. м в долларовом эквиваленте в настоящее время составляет порядка $6,6 тыс., что на 29% меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

Генеральный директор компании Roomba-service Алексей Назарычев 5 июля рассказал «Известиям», что рынок недвижимости в стране постепенно стабилизируется.

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