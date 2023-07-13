Логвинов заявил о потере ЕС своего преимущества из-за подчинения НАТО

Европейский союз (ЕС) теряет свое преимущество и внешнеполитический суверенитет из-за подчинения НАТО. Об этом 13 июля заявил и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«Кто-то может возразить, что чем дальше, тем всё больше европейских стран становятся членами обеих организаций. Однако дело не только в подчинении Евросоюза структурам альянса, следовании натовским планам, но и по сути готовности есовского Брюсселя жертвовать внешнеполитическим суверенитетом. Ведь ни для кого не секрет, что заправляют в НАТО англосаксы, которые теперь вправе распоряжаться ресурсами Евросоюза», — заявил он «РИА Новости».

Дипломат указал, что слияние Евросоюза и НАТО происходит на условиях военного блока, что грозит европейцам потерей стратегической автономии.

«Никто здесь уже не говорит о необходимости достижения собственной стратегической автономии. Поэтому да, в сфере обеспечения безопасности Евросоюза как организации можно говорить о переходе от его взаимодействия с НАТО к слиянию с альянсом, причем на условиях последнего», — отметил Логвинов.

По его словам, Европейский союз также рискует своей безопасностью из-за приглашения Украины как в ЕС, так и в НАТО.

«Обещания Украине членства в НАТО никоим образом не укрепят безопасность пространства ЕС. Более того, Евросоюз становится заложником Киева, который, почувствовав себя одной ногой в НАТО и одновременно являясь кандидатом на вступление в ЕС, сможет диктовать есовцам, как им повышать безопасность Украины в ущерб собственной», — сказал и.о. постпреда.

С 11 по 12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, на котором главными темами стали дальнейшая помощь Киеву и перспективы его членства в альянсе.

Во второй день прошло первое заседание структуры с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам генсека блока Йенса Столтенберга, главными отличиями новой организации от Комиссии Украина – НАТО, учрежденной еще в 1997 году, станет то, что отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания совета, а также каждый член альянса, включая Украину, сможет созывать встречи для экстренных консультаций.

11 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО. Он отметил, что вступление страны в альянс потенциально угрожает европейской безопасности. При этом он отметил различие подходов рядов стран — членов альянса по этому вопросу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.