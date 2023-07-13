Массовый сплав на сапах пройдет в Бийске

Массовой сплав на SUP-бордах по реке Бии пройдет 22 июля в Бийске (Алтайский край). В мероприятии сможет поучаствовать любой желающий, доску можно использовать свою или арендовать у организаторов.

Также в программе «Алтай SUP-феста»‎ — любительский спринт, музыкальная программа, фаер-шоу и конкурс на лучший костюм. Главный приз — SUP-борд.

Регистрация начнется 22 июля в 16:30 у коммунального моста на Центральном пляже, а сам сплав стартует в 18:00. Финишная точка — пляж на Зеленом клине. пишет altapress.ru.

SUP-борд, или просто сап, — это доска, на которой плавают, стоя и управляя ею при помощи одного длинного весла.