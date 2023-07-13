На дорогах Московской области начали устанавливать «берлинские подушки»

В Подмосковье начали устанавливать альтернативные «лежачие полицейские», так называемые берлинские подушки, призванные обеспечить водителям комфортную езду, сохраняя пешеходов в безопасности. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба минтранса Московской области.

Первые подобные «лежачие полицейские» установили на бульваре Строителей перед двумя пешеходными переходами в Красногорске.

Тем временем в Москве появится новая, синяя, разметка на местах платной парковки. Новый пунктир появится на 84 улицах столицы, больше всего в центре. Там разметку можно будет увидеть по 54 адресам. На востоке города маркер платной парковки будет нарисован на 25 адресах, на юге — два адреса, на северо-востоке — два адреса, на севере ― один.

Ранее, 11 июля, стало известно, что угоны автомобилей стали одним из главных видов преступлений в текущем году. Так, за первые шесть месяцев в столице произошло 204 эпизода кражи автомобилей ― автомобильная преступность за это время снизилась на 29,9%.