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Байден рассказал о трехсекундном принятии решения о членстве Финляндии в НАТО

Байден: мне потребовалось три секунды, чтобы принять решение о вступлении Финляндии в НАТО
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
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Президент США Джо Байден на встрече с финским лидером Саули Ниинисте в Хельсинки рассказал, что за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО.

Во время встречи Байден вспомнил визит своего коллеги в Вашингтон, когда тот спросил, поддерживают ли США членство Финляндии в Североатлантическом альянсе.

«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать «да», — приводятся слова хозяина Белого дома в материале газеты Iltalehti, опубликованном в четверг, 13 июля.

В ходе переговоров Байден также назвал Финляндию хорошим союзником и отметил, что вступление страны в военно-политический блок продвигалось достаточно быстро. По его словам, альянс никогда не был таким сильным, как с присоединением государства. Президент США также подчеркнул важность сотрудничества двух стран, в том числе в сфере безопасности.

На встрече глав государств присутствовали премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, посол Соединенных Штатов в Хельсинки Дуглас Хики, финский посол в Вашингтоне Микко Хаутала и другие сотрудники.

В четверг, 13 июля, в том же городе состоится саммит стран Северной Европы и США.

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Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Страна официально стала 31-м членом блока весной 2023 года.

В то же время в МИД России отметили, что присоединение Финляндии к НАТО негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

1 июня портал Euractiv со ссылкой на официальные лица сообщил, что процесс интеграции Финляндии в альянс займет некоторое время, несмотря на то что страна передала США необходимые документы и официально стала членом блока. По словам неназванного дипломата, люди «часто ошибаются, предполагая, что, когда вы вступаете в НАТО, ваш посол садится за стол Североатлантического совета и на этом всё».

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