Турагент оценил перспективность открытия круглогодичных курортов на морях в РФ

К 2030 году в России планируется создать круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. О том, в каких регионах эти проекты могут быть более успешны, а в каких — менее, «Известиям» 13 июля рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

О том, что в указанных регионах планируется создать круглогодичные морские курорты, накануне, 12 июля, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма. Благодаря этому, по его словам, появится не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

«Наиболее перспективным мне кажется Каспийский кластер: там комфортно купаться летом, а зимой можно организовать горнолыжный курорт. В свою очередь, сезон на Балтике очень короткий — лишь два месяца. А в Приморье осенью и вовсе бывают тайфуны, поэтому этим регионам нужно придумать свою концепцию, чем они будут занимать туристов круглый год», — рассказал Мкртчян.

По его мнению, лучше всего для этого подойдут экскурсии и healing-отели, которые турагент назвал суперперспективной концепцией не только для указанных регионов, но и для всей России.

«Она подразумевает, что в отеле вы «исцеляетесь» физически и психологически — занимаетесь йогой, консультируетесь с диетологом и психологом», — объяснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что Азовскому морю будет сложно конкурировать с Черным, которое находится севернее и менее соленое. Кроме того, на побережье Азовского моря в основном расположены сельскохозяйственные угодья, которые нужно будет выкупать у собственников для строительства там морского курорта.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны перестали быть привлекательными для российских туристов. Он также призвал ускорить разработку концепции автомобильного туризма по России и призвал развивать круглогодичные морские курорты до уровня, превышающего мировые стандарты.