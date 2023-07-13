Парк развлечений «Сказка» отметит 7 лет 23 июля

23 июля единственный под открытом небом в Москве тематический парк развлечений «Сказка» отмечает 7 лет. В честь дня рождения все выходные в парке будет организована насыщенная шоу-программа с участием популярных блогеров и артистов, в том числе хедлайнеров – группы Filatov & Karas. Также на мероприятии будет объявлен старт долгосрочного социального проекта «Год исполнения желаний», который будет реализован в 2023-2024 годах совместно с ГПБУ «Мосприрода».

Парк развлечений «Сказка» открыт в 2016 году на территории природно-исторического парка «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода». В настоящий момент в парке на территории 9 га собраны более 60 развлечений для всех возрастов: семейные, детские, экстремальные аттракционы, тематические парки, активити-локации, VR и хоррор-зоны. В парке работают уникальные для Москвы аттракционы – самая высокая в столице русская горка Молния, большая цепочная карусель с подъемом, карусель Дискавери с возможностью поворота во всех плоскостях на 360 градусов. В парке организована фестивальная программа, проводятся еженедельные праздничные мероприятия, доступные для всех посетителей.

Еще одной особенностью парка является круглогодичный режим работы – практически все развлечения доступны для посещения и в летний, и в зимний период. Примечательно также, что на территории парка нет ни одного капитального строения, реализуется концепция бережного отношения к природе.

«Мы начинали в 2016 году фактически с нуля, на полупустой территории. Сейчас «Сказка» - это парк развлечений с проходимостью более 1,5 млн человек в год и уникальная локация не только для Москвы, но и в целом для центральной части России. Поэтому семь лет – важная для нас дата. Но это не повод останавливаться. Совсем скоро анонсируем новые обновления нашего парка, новые развлечения. Наша задача – чтобы каждый раз приходя в парк, посетители открывали для себя что-то новое и запоминающееся», - отметил генеральный директор парка развлечений «Сказка» Андрей Кунов.

Начало праздничных мероприятий в 14.00. Вход на территорию парка свободный.