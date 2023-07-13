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Более 17 т картофеля привезли со Ставрополья в Орловскую область

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Из Ставропольского края в Орловскую область с начала 2023 года доставили 17,2 т картофеля. По размерам закупок регион находится во второй десятке.

Всего же Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало вывоз с территории Ставрополья порядка 4,5 тыс. т продовольственного картофеля. Его направили в 12 регионов.

Самые большие партии отправили в Краснодарский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Примерно одинаковый объем картофеля доставили в Саратовскую и Тульскую области. Далее по объемам отгрузки следуют Воронежская область и Адыгея, а уже потом Московская, Тамбовская и Орловская области, сообщает InfoOrel.ru.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вывоз картофеля из Ставропольского края в другие российские регионы вырос на 38%.

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