Производители поддержали инициативу о приравнивании к органике эко-, био-, зеленой продукции

На рынке экологически чистой продукции следует наводить порядок, для того чтобы покупатель был уверен в покупке. Об этом «Известиям» заявил зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, комментируя инициативу депутатов Госдумы о приравнивании к органическим продуктам товаров с пометкой «эко», «био», «зеленая продукция».



«В большинстве стран мира обозначения «органический», «эко», «био», «зеленая продукция» используются для выделения еды, произведенной без применения генной модификации, сельхозхимии, антибиотиков, — заметил он. — Такая продукция заметно дороже произведенной по индустриальным технологиям, которые минимизируют риски потери урожая или падежа поголовья».



Изначально маркетологи трудились над тем, чтобы ассоциативно вызвать у покупателя доверие к продуктам с пометкой «эко», «био», «зеленый», но это граничит с обманом людей и недобросовестной конкуренцией, если у продукта нет доказательств «органичности» — соответствующего сертификата, выданного аккредитованным органом, добавил эксперт.



Если ранее был зарегистрирован товарный знак, содержащий, например, слово «зеленый» или его синонимы, то логично будет привести состав продукта в соответствие с названием, указанным на упаковке, и пройти сертификацию, резюмировал Леонов.