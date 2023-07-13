Реклама
Прямой эфир
Армия
Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на васильевском направлении
Политика
Лихачев заявил, что у РФ были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
Общество
Госдума приняла во II чтении проект о запрете медицинских вмешательств по смене пола
Армия
ВС РФ отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении
Мир
Посол Украины в Британии раскритиковал саркастический ответ Зеленского
Экономика
ГД приняла закон об изменениях в Гражданском кодексе в связи с введением цифрового рубля
Армия
Рогов рассказал о захвате БМП «Брэдли» российскими бойцами
Туризм
На Бали введут туристический сбор в размере $10 в 2024 году
Происшествия
В Ижевске в результате аварии с электросамокатом погибла девушка
Мир
Инаугурацию президента Узбекистана назначили на 14 июля
Интернет и технологии
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за отсутствие маркировки «18+»
Общество
На 84 улицах Москвы появится синяя разметка для обозначения платной парковки
Сюжет:

Боец ВС России Юган в одиночку остановил атаку украинских военных в ДНР

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контуженный боец российской армии с позывным Юган смог собственными усилиями остановить атаку малой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом рассказал корреспондент «РИА Новости» 13 июля.

Известно, что украинские солдаты перепутали местоположение окопов российской армии, поэтому какое-то время они блуждали. За этот период Юган смог открыть огонь по врагам. Контузию он получил после ответного выстрела украинских националистов из гранатомета.

Однако даже после этого боец ВС РФ снова выстрелил по врагу, ранив одного из них. Второй военнослужащий Украины принялся бежать, но подорвался на мине.

Командир подразделения южной группировки войск, где служил Юган, уточнил, что в настоящий момент боец проходит лечение в госпитале. Он был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода находится в зоне СВО вместе со своими земляками из Уральского федерального округа.

Лишний состав: ВС РФ нанесли удар по тыловым объектам противника
Ощутимые потери не позволили ВФУ вовремя перегруппироваться и продолжить атаки

Ранее в этот день, 13 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ захватили целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области. По его словам, успехов достигли бойцы из подразделения «Керчь» 42-й дивизии 58-й армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023