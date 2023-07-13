Боец ВС России Юган в одиночку остановил атаку украинских военных в ДНР

Контуженный боец российской армии с позывным Юган смог собственными усилиями остановить атаку малой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом рассказал корреспондент «РИА Новости» 13 июля.

Известно, что украинские солдаты перепутали местоположение окопов российской армии, поэтому какое-то время они блуждали. За этот период Юган смог открыть огонь по врагам. Контузию он получил после ответного выстрела украинских националистов из гранатомета.

Однако даже после этого боец ВС РФ снова выстрелил по врагу, ранив одного из них. Второй военнослужащий Украины принялся бежать, но подорвался на мине.

Командир подразделения южной группировки войск, где служил Юган, уточнил, что в настоящий момент боец проходит лечение в госпитале. Он был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода находится в зоне СВО вместе со своими земляками из Уральского федерального округа.

Ранее в этот день, 13 июля, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ захватили целую американскую боевую машину пехоты (БМП) «Брэдли» на линии фронта в Запорожской области. По его словам, успехов достигли бойцы из подразделения «Керчь» 42-й дивизии 58-й армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.