Google выпустила обновленную версию чат-бота Bard на основе ИИ

Американская корпорация Google выпустила новую версию чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) Bard, которая теперь будет доступна пользователям Евросоюза и Бразилии. Об этом сообщил 13 июля главный разработчик приложения Джек Кравчик.

«С сегодняшнего дня пользователи могут взаимодействовать с Bard на более чем 40 языках, включая арабский, китайский, немецкий, хинди и испанский. Кроме того, Bard теперь доступен в большем количестве мест, включая Бразилию и Европу», — отмечено в его заявлении в блоге Google.

Ранее доступ к чат-боту Google в ЕС был ограничен из-за особенностей законодательства в области защиты персональных данных.

Как заявил разработчик, нынешнее обновление — крупнейшее с момента запуска продукта в феврале. Так, в новом приложении расширены функциональные возможности для развития творческих способностей пользователей. В частности, теперь они смогут поменять тон и стиль ответов Bard на «профессиональный или повседневный», а также «закреплять и переименовывать беседы».

Предыдущую обновленную версию чат-бота Bard раз компания Google презентовала 10 мая. Отмечалось, что новая версия поддерживала 40 языков, в том числе русский. Помимо этого в состав чат-бота была включена языковая нейросеть PaLM 2, специализирующаяся на математике и логике.

27 марта в компании заявляли, что данный инструмент можно назвать прямым конкурентом ChatGPT от корпорации Microsoft. При этом, как утверждают разработчики, Bard отличается от ChatGPT наличием более актуальной информации. Так, если ChatGPT использует в своих ответах данные, собранные до 2021 года, то нейросеть от Google может пополнять свои знания в режиме реального времени.