Главы МИД G7 осудили ракетный пуск КНДР

Министры иностранных дел стран группы G7 осудили запуск Северной Кореей еще одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и посчитали этот шаг серьезной угрозой стабильности в регионе и мире. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает сайт правительства Британии.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США, а также верховный представитель Европейского союза, самым решительным образом осуждаем наглый запуск Северной Кореей еще одной МБР, проведенный 12 июля, после пуска с использованием технологий баллистических ракет, проведенного 31 мая, и пусков двух баллистических ракет 15 июня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Северная Корея продолжает незаконно расширять ядерный и ракетный потенциал, а также наращивать дестабилизирующую деятельность. Подобные запуски назвали нарушением резолюций Совета Безопасности Организации ООН.

Представители G7 призвали КНДР воздерживаться от подобных действий и придерживаться конструктивной дипломатии.

Ракета, запущенная 12 июля, находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из 12 ракетных пусков страны.

Последний раз КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря 15 июня. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее, 12 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить запуски баллистического оружия Северной Кореи в сторону Японского моря во время встреч со странами — участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на этой неделе в Индонезии.

До этого, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. В результате Сеулом были приняты односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.