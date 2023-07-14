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Явились котики: лучшие юмористические фото животных

Лауреаты фотоконкурса Comedy Pet Photo Awards 2023
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Michel Zoghzoghi
В Великобритании объявлены финалисты международного конкурса самых смешных фотографий животных Comedy Pet Photo Awards 2023. Лучшие работы конкурса смотрите в фотогалерее «Известий»
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Chris Porsz
Крис Порс из Нью-Йорка поймал этот забавный спортивный момент на Юнион-Сквер еще в 2019 году и четвертый год безуспешно пытается разыскать хозяйку пса, чтобы вручить ей фотографию
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Kenichi Morinaga
Этот кот по праву считается Большим Боссом в родной Фукуоке, Япония. Но, как отмечает фотограф Кеничи Моринага, на самом деле Большой Босс милый и пушистый, просто очень большой
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Sophie Boynton
Пес по кличке Шедоу привычно рылся в песке на пляже Хемсби (Великобритания), как вдруг не удержал равновесия и изобрел новую технику земляных работ
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Klaus-Peter Selzer
Тот случай, когда хозяйка неотличима от своих любимых собак (с определенного ракурса, конечно)
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Masayoshi Yamamoto
Этот кот из японского города Кагава высунул язык подобно Альберту Эйнштейну на его самой знаменитой фотографии
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Kenichi Morinaga
А этот японский кот, судя по всему, ждет штрафной одиннадцатиметровый удар
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Gill Woodcock
Просто мгновение обычной собачьей радости в погожий летний день
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Karl Goldhamer
Хозяин этого пса из немецкого Фардорфа уверяет, что его питомец — вылитый Зорро
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Lana Polykova
Этих двух рыжих друзей фотограф Лана Полякова встретила на питерском ЭкспоФоруме
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Darya Zelentsova
Малышка Дэйзи и ее уверенная в себе старшая сестра (из другого помета) Кристал живут в Амхерсте, штат Массачусетс
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Monyque Macedo Dos Santos
Бразильский песик Луис выбирается из своего тайного убежища за диваном — необходимо спасти от рук людей любимый теннисный мячик
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Jonathan Casey
Черепаха по кличке Эдгар живет в британском Норфолке и обожает одуванчики — но строго с кулинарной точки зрения
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Udo Krauss
У этой мыши из Баварии трогательная и непростая судьба. Сперва ее поймала кошка по имени Лили. Затем люди выпустили мышь на волю и тут ее увидела собака Эми — и осталась очарована малюткой
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Comedy Pet Photo Awards 2023
Фото: Comedy Pet Photo Awards 2023/Kerstin Leichtenmüller
Керстин Ляйхтенмюллер из Австрии хотела сделать фото мечтательной собаки по кличке Мило. Однако получилось, что получилось — Мило категорически не хотел лежать на месте с задумчивым видом
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