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96 коров и быков переехали в Таджикистан из Томской области

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Предприниматель из Шегарского района Томской области отправил 96 голов крупного рогатого скота в Таджикистан. Это первый случай, когда крупный рогатый скот начал экпортироваться из региона за пределы Таможенного союза в 2023 году, сообщила представительница управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

Как пояснила собеседница РИА «Томск», в марте фермер впервые перевез в Таджикистан 21 корову, а недавно отправил туда партию из 75 быков.

В свою очередь, глава областной фермерской ассоциации «Томская АККОР» Владислав Береснев рассказал, что клиент из Таджикистана всего хочет купить 200 голов. По его словам, раньше основным покупателем крупного рогатого скота был Казахстан, но ситуация изменилась.

«Сейчас маленько ушел в тень (Казахстан — Ред.), и вот новая республика (Таджикистан — Ред.). Она по большему счету, пользуясь случаем, как оптовый покупатель по логистике дальше отправляет: в Афганистан, Иран, в общем, Ближний Восток. У них сейчас оживление», — подытожил Береснев.

Ранее Томская область сама завозила скот из-за границы, отмечает издание. К примеру, в 2017–2018 годах компания «Сибирское молоко» в приобрела в Нидерландах несколько сотен племенных телок и нетелей голштинской пород. Сообщалось, что эти коровы значительнее продуктивнее местных, а молоко у них более жирное и плотное.

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