Опубликованы кадры с места взрыва мопеда в Феодосии

Следственный комитет РФ в четверг, 13 июля, опубликовал кадры с места взрыва мопеда в городе Феодосии Республики Крым.

На записи видны обгоревшая, искореженная стена дома, испорченная плитка, а также поврежденный балкон второго этажа.

Инцидент произошел 12 июля во дворе многоквартирного жилого дома № 18 по улице Земской города Феодосии. По версии следствия, причиной взрыва стала детонация неустановленного взрывного устройства, прикрепленного к мопеду.

Следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. Они были госпитализированы в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.