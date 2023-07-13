СКР начал проверку после нападения бездомных собак на детей в Ангарске
СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по факту нападения бездомных собак на двух девочек в одном из микрорайонов Ангарска Иркутской области. Дети не пострадали из-за того что в ситуацию вмешался прохожий.
Доследственная проверка проводится по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, ищут очевидцев, проводят опросы сотрудников местной администрации. По результатам проверки примут процессуальное решение.
ИА IrkutskMedia уточняет, что ранее проверку после этого случая начала прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства должны дать оценку исполнения законодательства в сфере обращения с бездомными животными.
Ранее, 12 июля, сообщалось, что стая бездомных собак набросилась на семилетнюю девочку в Углегорске Сахалинской области.