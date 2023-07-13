Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут рекордные потери на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в четверг, 13 июля.

«За последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки. Атаки были лобовыми, так называемыми «мясными штурмами», хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что на подходе к российским позициям украинских солдат накрыли артиллерийским, минометным и пулеметным огнем, передает RT.

По данным Рогова, на подходе было уничтожено около трех взводов противника, передает НСН.

После этого оставшиеся украинские военные массово отказались продолжать наступление и бежали с поля боя и начали запрашивать своих командиров об эвакуации, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ отбили атаку украинских формирований в Васильевском районе Запорожской области, сообщается на сайте aif.ru.

Основные усилия ВСУ направили на расширение плацдарма около поселка Пятихатки. ВС РФ ударами артиллерии нанесли противнику огневое поражение, уточнил он.

13 июля начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил об успешном отражении группировкой восьми атак штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

До этого, 12 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении группировка «Юг», авиация и артиллерия РФ отразили 30 атак ВСУ. За сутки ВС РФ уничтожили более 240 украинских военнослужащих, а также свыше 20 единиц боевой техники, уточнил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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