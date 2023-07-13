Тайга горит в Олекминском заповеднике в Якутии

В Якутии на территории ФГБУ «Государственный природный заповедник «Олекминский» горит тайга. Площадь пожара составляет 15 га. Об этом сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

ИА SakhaNews со ссылкой на республиканскую прокуратуру уточняет, что финансирование работ по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров на территории заповедника на 2022, 2023 и 2024 годы не предусмотрено. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением о выделении заповеднику порядка 150 млн рублей на защиту особо охраняемой природной территории. Иск был удовлетворен.

Всего же, по данным на начало суток 13 июля, в республике действует 122 лесных пожара общей площадью почти 390 тыс. га. Три из них удалось локализовать на площади 881 га, в том числе два пожара в Верхнеколымском районе и один — в Мирнинском.

Во время авиационного и космического мониторинга обнаружили еще 18 лесных пожаров, которые охватили территорию в 1,5 тыс. га.

80% пожаров возникли из-за гроз. Угрозы от возгораний населенным пунктам и объектам экономики пока нет, сообщает ИА YakutiaMedia.