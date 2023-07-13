На Бали введут туристический сбор в размере $10 в 2024 году

Власти Бали запланировали с 2024 года ввести туристический сбор в размере 150 тыс. рупий (порядка $10 по текущему курсу). Об этом заявил в среду, 12 июля, губернатор курортного острова Индонезии Ваян Костер.

Местное издание Detik пишет, что сбор с туриста будет осуществляться один раз в ходе его визита на Бали. Взимание оплаты предполагается в электронном виде.

«Сбор будет расходоваться региональными властями и связанными с ними структурами плановым, целенаправленным, прозрачным и подотчетным образом», — отметил губернатор Бали.

До этого власти острова предполагали взимать налог в размере от $30 до $100 также с помощью электронного платежа, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 31 мая, сообщалось, что власти Индонезии рассматривает вариант повышения сбора за визу по прибытии (VoA). Намерение пересмотреть визовую политику обусловлено тем, что страна стремится «повысить качество» туристов и «отсеять» тех, кто не соответствует этому условию. Так Индонезия рассчитывает решить проблему участившихся правонарушений, совершаемых иностранцами. В настоящее время сбор составляет порядка $35.

До этого, 5 мая, Костер выступил с предложением ввести квоты на число туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважением к местным традициям. Согласно его идее, нужно определить максимальное количество «качественных туристов», которых смогут принять гостиницы острова, и обслужить заведения общественного питания.

Тогда же издание Detik со ссылкой на слова главы иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегуха Сугито сообщило, что там ужесточили контроль за въезжающими туристами.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на российское посольство в Джакарте заявила, что власти Индонезии не принимали решений по введению квот для отдыхающих.