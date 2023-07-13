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На Бали введут туристический сбор в размере $10 в 2024 году

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Фото: TASS/EPA/MADE NAGI
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Власти Бали запланировали с 2024 года ввести туристический сбор в размере 150 тыс. рупий (порядка $10 по текущему курсу). Об этом заявил в среду, 12 июля, губернатор курортного острова Индонезии Ваян Костер.

Местное издание Detik пишет, что сбор с туриста будет осуществляться один раз в ходе его визита на Бали. Взимание оплаты предполагается в электронном виде.

«Сбор будет расходоваться региональными властями и связанными с ними структурами плановым, целенаправленным, прозрачным и подотчетным образом», — отметил губернатор Бали.

До этого власти острова предполагали взимать налог в размере от $30 до $100 также с помощью электронного платежа, отмечает «Газета.Ru».

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Ранее, 31 мая, сообщалось, что власти Индонезии рассматривает вариант повышения сбора за визу по прибытии (VoA). Намерение пересмотреть визовую политику обусловлено тем, что страна стремится «повысить качество» туристов и «отсеять» тех, кто не соответствует этому условию. Так Индонезия рассчитывает решить проблему участившихся правонарушений, совершаемых иностранцами. В настоящее время сбор составляет порядка $35.

До этого, 5 мая, Костер выступил с предложением ввести квоты на число туристов в связи с участившимися случаями правонарушений среди приезжих и неуважением к местным традициям. Согласно его идее, нужно определить максимальное количество «качественных туристов», которых смогут принять гостиницы острова, и обслужить заведения общественного питания.

Тогда же издание Detik со ссылкой на слова главы иммиграционной службы индонезийского острова Бали Тегуха Сугито сообщило, что там ужесточили контроль за въезжающими туристами.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на российское посольство в Джакарте заявила, что власти Индонезии не принимали решений по введению квот для отдыхающих.

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