Инаугурацию президента Узбекистана назначили на 14 июля

Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 14 июля. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба парламента страны.

«Совместное заседание законодательной палаты и сената олий мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного президента Республики Узбекистан, состоится 14 июля 2023 года», — сообщил парламент в своем Telegram.

Россию на мероприятии будет представлять посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов. Об этом дипмиссия сообщила агентству «РИА Новости».

«Олег Сергеевич Мальгинов получил приглашение на церемонию инаугурации президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева и примет у ней участие», — рассказали в посольстве.

В Узбекистане 9 июля состоялись досрочные президентские выборы, которые стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

Шавкат Мирзиёев, занимающий должность главы государства второй срок, смог снова баллотироваться на данный пост. Согласно предварительным данным ЦИК, Мирзиёев набрал 87,05% голосов и победил на досрочных выборах главы государства.

10 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым и поздравил его с убедительной победой на выборах в Узбекистане. В ходе разговора Путин и Мирзиёев подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных отношений России и Узбекистана на принципах союзничества и стратегического партнерства.