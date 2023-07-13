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Более 95% пользователей «ВКонтакте» заявили о важности экотемы

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Фото: пресс-служба «ВКонтакте»
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Команда «ВКонтакте» представила результаты исследования осознанного потребления и экологических практик среди пользователей соцсети. Более половины ответивших вовлечены в тему экологии: 56% знакомы с понятиями экологичного и осознанного потребления, 44% практикуют раздельный сбор мусора. Также целых 95% пользователей считают проблемы экологии важными и требующими внимания.

По мнению респондентов, самые важные среди проблем окружающей среды:

  • загрязнение морей, океанов,
  • загрязнение воздуха,
  • рост отходов,
  • вырубка лесов,
  • избыток пластика,
  • истребление диких животных.

Опрос проводился среди двух отдельных групп: случайная выборка пользователей соцсети и подписчики профильных экосообществ «ВКонтакте» — всего 1 тыс. человек из разных городов России, сёл и посёлков городского типа. Исследование показало, что интересы людей практически идентичны независимо от глубины вовлечения в экологическую тему, но подписчики профильных сообществ значимо выше внедряют экопрактики в свою жизнь. Например, 48% из этой аудитории сдавали в переработку бумагу, стекло и пластик за последний год, тогда как среди общей аудитории это делает 41% ответивших. Такое же различие есть в стремлении покупать товары в экологически безопасной упаковке: так делают 37% подписчиков экологических сообществ и 30% опрошенных из случайной выборки.

Отвечая на запросы и потребности экоаудитории, «ВКонтакте» запустили мини-приложение «Экологик» на платформе VK Mini Apps. Новый сервис помогает развивать экологические привычки и заботиться об окружающей природе: внутри можно найти гайды по переработке мусора, эксклюзивные материалы про ответственное потребление, полезные экосоветы и акции от партнеров сервиса.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «ВКонтакте»:

«ВКонтакте» внимательно относится к интересам своих пользователей: мы помогаем создавать контент и сервисы, востребованные у совершенно разной аудитории. Когда мы провели исследование про вовлечение в тему экологии и ответственное потребление, мы поняли, что эта тема волнует людей. Более 95% пользователей «ВКонтакте» считают экотему важной. Тогда «ВКонтакте» придумала сервис, который в приятной и ненавязчивой форме помогает выработать экопривычки».

Больше всего темой экологии интересуются женщины, а меньше всего — подростки до 17 лет: они чаще всего отвечали, что эти темы «не в компетенции человека». Кроме экологии опрошенные отмечали в качестве своих интересов темы культуры, политики и другие. Самым доступным способом улучшить экологическую обстановку прямо сейчас или в будущем, по мнению 72% опрошенных, стал раздельный сбор мусора. Около 70% пользователей, которые его практикуют, намерены продолжать разделять отходы в будущем.

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