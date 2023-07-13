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Интерес к педагогическим специальностям среди абитуриентов вырос вдвое

Кравцов: 270 тыс. заявлений подано на педагогическое направление — вдвое больше, чем в прошлом году
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Интерес абитуриентов к поступлению на педагогические направления в вузах практически удвоился по сравнению с прошлым годом. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Уже 270 тыс. заявлений подали ребята на педагогическое направление. Такого никогда не было. Это практически больше, чем в два раза, по сравнению с прошлым периодом», — сказал он во время выступления на форуме «Дигория».

При этом министр отметил, что итоги приемной кампании подводить пока рано. Кравцов также отметил высокие результаты российских учеников в международных школьных олимпиадах. Так, в олимпиаде по математике российские школьники заработали пять золотых и одну серебряную медаль, по географии — две золотые, пять серебряных и одну бронзовую, по биологии — три золотые и одну серебряную, рассказал Кравцов

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5 июля стало известно, что 17 российских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов по трем предметам.

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