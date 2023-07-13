Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за отсутствие маркировки «18+»

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Иви» за отсутствие знака возрастного ограничения «18+» во время показа фильма «Идеальные незнакомцы». Об этом в четверг, 13 июля, сообщает «РИА Новости».

Речь идет о правонарушении по ч. 2 ст. 6.2.21 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

Представитель онлайн-кинотеатра заявил, что Минкультуры выдало прокатное удостоверение на фильм в 2017 году с маркировкой «16+». На сайте онлайн-сервиса ограничение просмотра лицам до 18 лет было добавлено после получения уведомления Роскомнадзора в апреле, указали в «Иви».

Президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ 5 декабря 2022 года. Запрет касается также призывов к смене пола. За нарушение запрета грозит штраф до 10 млн рублей.