Российские войска нанесли точный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
Российские войска минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 13 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как отметили в ведомстве, назначенная цель достигнута, все объекты поражены.
Ту же задачу успешно выполнили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.
«В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», — уточнил Конашенков.
Всего в течение суток было нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также живой силе и военной технике ВСУ в 96 районах.
Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось за сутки перехватить 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее, 11 июля, координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили в городе склад ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства.
До этого, 10 июля, Конашенков сообщал, что ВС РФ поразили пункт управления 47-й механизированной бригады украинских войск в районе города Орехов Запорожской области. Также были уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады в районах Николаева и Краматорска.
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