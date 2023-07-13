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Российские войска нанесли точный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Российские войска минувшей ночью высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 13 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметили в ведомстве, назначенная цель достигнута, все объекты поражены.

Ту же задачу успешно выполнили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

«В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», — уточнил Конашенков.

Всего в течение суток было нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также живой силе и военной технике ВСУ в 96 районах.

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось за сутки перехватить 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Ранее, 11 июля, координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили в городе склад ВСУ с дальнобойными ракетами западного производства.

До этого, 10 июля, Конашенков сообщал, что ВС РФ поразили пункт управления 47-й механизированной бригады украинских войск в районе города Орехов Запорожской области. Также были уничтожены склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады в районах Николаева и Краматорска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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