Режим ЧС регионального уровня ввели в лесах Приамурья

В Амурской области начал действовать региональный режим ЧС в лесах. Это позволит местным властям запрашивать помощь у федерального центра. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в северных районах области сложная пожароопасная ситуация. Завтра, 14 июля, в Приамурье прибудут 50 специалистов «Авиалесоохраны».

Амурская служба новостей уточняет, что сейчас в регионе действуют 39 пожаров. На их тушении задействованы более 500 человек и тяжелая техника. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

Ранее, 10 июля, сообщалось, что территория Амурской области задымлена от лесных пожаров в Якутии. Все районы за исключением Сковородинского оказались в дыму.