Жители Херсонской и Запорожской областей получили доступ к потребкредитам

ПСБ запустил потребительское кредитование в Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.



Кредиты предоставляются на срок до пяти лет. В настоящее время услуга доступна зарплатным клиентам. «Сейчас в обеих областях это около 50 тыс. сотрудников крупных производственных и сервисных предприятий, компаний малого бизнеса и бюджетных учреждений, которые получают зарплату на карты ПСБ», — уточнили в банке.



В ПСБ добавили, что на территории Херсонской и Запорожской областей открыто более 40 отделений банка.

В ноябре прошлого года сообщалось, что ПСБ запустил потребительское кредитование в Донецкой и Луганской народных республиках. В банке тогда заявили о планах расширять набор предоставляемых в новых регионах продуктов и услуг, в частности, масштабировать кредитование.