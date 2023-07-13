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Общество
На 84 улицах Москвы появится синяя разметка для обозначения платной парковки

На 84 улицах Москвы появится синяя разметка для обозначения платной парковки

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Фото: t.me/DtRoad
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В Москве появится новая, синяя, разметка на местах платной парковки. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 13 июля.

Нововведение соответствует новым правилам ПДД, которые вступили в силу 1 марта.

Известно, что новый, синий, пунктир появится на 84 улицах Москвы, больше всего в центре. Там разметку можно будет увидеть на 54 адресах. На востоке столицы маркер платной парковки будет нарисован на 25 адресах, на юге — два адреса, на северо-востоке — два адреса и на севере один.

При этом бесплатная парковка, как и прежде, будет отмечена белыми полосами.

«Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади», — процитировали Лискутова в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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