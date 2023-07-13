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Финансирование программ льготного автокредитования в России пересмотрят к осени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Финансирование программ льготного автокредитования в России пересмотрят по результатам анализа дополнительных доходов от индексации утильсбора. Более точные детали о финансировании станут известны ближе к осени, сообщил «Интерфаксу» первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе «Иннопрома».

«С учетом того, что прошла индексация утильсбора, будет пересматриваться прогноз доходов дополнительных, которые возникают в связи с реализацией утильсбора. И, соответственно, будет пересчитываться, досчитываться программа поддержки автопрома. Но это произойдет где-то ближе к осени – тогда и надо будет отвечать на этот вопрос», ― заявил Осьмаков.

По словам первого замглавы Минпромторга, на весь 2023 год финансирование программ льготного автокредитования получило из государственной казны 5 млрд рублей. В марте этого же года стало известно о перераспределении средств, чтобы программы продолжали действовать без дополнительного финансирования.

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Ранее, 5 июля, эксперты заявили, что объем автокредитования в текущем году может побить рекорд 2021 года и превысить отметку 1,4 трлн рублей. По мнению аналитиков, рост темпов автомобильного кредитования напрямую связан с дальнейшим повышением цен на автомобили, а также с растущей покупательской способностью россиян.

Тем временем увеличивающиеся объемы автокредитования могут расти в замедленном темпе из-за ограниченного предложения на сегодняшнем авторынке в России. Программа параллельного импорта, считают эксперты, может лишь частично компенсировать нехватку моделей на рынке.

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