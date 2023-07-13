«НМГ Кинопрокат» выпустит в прокат индийский экшен-фильм «Патхан. Схватка со смертью»

Российский дистрибутор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа», совместно с компанией Indian Films (эксклюзивный дистрибутор фильмов крупнейших болливудских студий в России) анонсировали релиз нового полнометражного экшен-фильма «Патхан. Схватка со смертью». Картина выйдет в российский прокат 13 июля 2023 года.

Приключенческий триллер с участием суперзвезды Болливуда Шах Рукх Кхана уже успел побить ряд рекордов на международной кинотеатральной арене, став самым кассовым индийским фильмом 2023 года и занявшим вторую строчку среди самых кассовых хинди фильмов за все время проката и 5-е место среди индийских фильмов за всё время проката. Также картина вошла в топ-15 самых кассовых фильмов международного проката за 2023 год. Мировой бокс-офис фильма на данный момент насчитывает порядка $130 млн.

Экшен-триллер «Патхан. Схватка со смертью» расскажет историю спецагента, которому предстоит вступить в смертельную битву с наемником и предотвратить масштабный теракт.