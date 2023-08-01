В России появилась первая подписка с участием трех продуктовых сетей

Пользователи мультисервисной подписки-конструктора «Огонь» получили доступ к сервису «Пакет» от X5 Group. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Сеть партнерств».

«Пакет» дает скидки и повышенный кешбэк в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка» и другие привилегии. Для подписчиков «Огня» доступ к сервису бесплатный.

«Огонь» стал первой российской мультиподпиской, включающей спецпредложения сразу от трех крупных продуктовых торговых сетей, так как ее подписчикам уже были доступны скидки в магазинах «Лента», — уточнили в пресс-службе.

«Огонь» — подписка-конструктор, позволяющая пользователю самостоятельно управлять наполнением сервиса и настраивать его под свои потребности. У сервиса более 40 партнеров. Помимо «Пакета» «Огонь» дает бесплатный доступ к еще двум популярным подпискам: онлайн-кинотеатра PREMIER и маркетплейса Ozon, а также к сервису Газпромбанка «ГПБ Плюс» и повышенным бонусам на АЗС «Газпромнефть». Несмотря на расширение предложения, стоимость подписки не изменилась и по-прежнему составляет 199 рублей в месяц.

Гендиректор «Сети партнерств» Анна Пашкевич отметила, что «коллаборации — это лидирующий тренд на российском рынке подписочных сервисов». «Даже закрытые экосистемные подписки начали допускать в свои контуры офферы независимых компаний. И сами делятся своими предложениями и другими подписочными сервисами. Несмотря на молодость, именно подписка „Огонь“ стала одним из пионеров этого тренда. С самого начала она строилась на принципах коллаборации независимых лидеров рынка, не связанных экосистемными узами», — сказала Пашкевич.

По ее словам, за последние три года рынок подписочных сервисов вырос в пять-семь раз (с 9,17-15 млрд рублей в 2020 году до 66,8 млрд рублей в 2022 году по открытым данным). «У пользователей сложилось понимание, какой должна быть по-настоящему полезная и удобная подписка. Благодаря масштабному обновлению подписка „Огонь“ заметно приблизилась к ожиданиям клиентов», — подчеркнула Пашкевич.

Директор по развитию сервиса идентификации и подписки X5 Group Евгений Галимский в свою очередь отметил, что рынок подписок в ритейле только в самом начале роста, и развиваться ему помогут «коллаборации и открытое сотрудничество компаний».