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Сенатор Ковитиди указала на демонстративное игнорирование Зеленского на саммите НАТО

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Лидеры стран НАТО демонстративно отвернулись от президента Украины Владимира Зеленского, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в Telegram-канале в четверг, 13 июля.

Комментируя фото украинского лидера с прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе, Ковитиди указала на то, что лидеры стран демонстративно игнорируют присутствие Зеленского. Она отметила, что выражение лица политика говорит о многом.

«Это начало конца украинского «фюрера» и сегодняшнего политического курса Украины», — написала сенатор.

Также она добавила, что таким образом лидеры стран показали отсутствие уважения к Украине.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе выступления на публичном форуме НАТО на критику Зеленского об отсутствии временных рамок вступления Украины в альянс заявил, что Киеву стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. На это Зеленский в язвительной манере сказал, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

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До этого, 11 июля, на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими.

Позднее в этот день президент Украины заявил, что результаты саммита НАТО хорошие, но они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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