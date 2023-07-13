Карта UnionPay в 2023 году — что она дает и в каких странах принимается

В марте 2022 года платежные системы Visa и MasterCard прекратили операции в России. Несмотря на то, что их карты, выпущенные внутри страны, продолжили работать, международные переводы и покупки за границей для россиян стали недоступны. Одной из альтернатив стали карты UnionPay. О том, какие возможности дает этот «пластик» и в каких странах его принимают, читайте в материале «Известий».

Карта UnionPay в 2023 году — что дает

UnionPay — это международная платежная система, созданная в Китае в 2002 году. Она считается одной из самых крупных в мире по количеству выпущенных карт, однако большая их часть приходится на китайских граждан. В 2023 году за пределами КНР было выпущено 200 млн карт.

С помощью UnionPay можно оплачивать покупки за рубежом, в том числе в интернет магазинах, снимать наличные и совершать межбанковские переводы. Клиентам платежной системы доступны дебетовые, кредитные, предоплаченные и кобейджинговые карты, а также онлайн сервисы для переводов и бесконтактной оплаты. Существуют также обычные (Classic) и премиальные (Gold, Platinum и Diamond) карты UnionPay.

Тем не менее, далеко не все популярные сервисы поддерживают оплату с помощью карт UnionPay. Например, заказать что-то на Amazon или купить подписку на Netflix не получится. Карту также нельзя привязать к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, она работает только с китайским сервисом Huawei Pay.

Кроме того, во многих странах возможности использования этого «пластика» ограничены. Например, в Бельгии картой UnionPay можно расплатиться в ювелирных магазинах и аутлете Maasmechelen discount, но выдача наличных в банкоматах не производится. В Эстонии карты принимаются в «60% магазинов», а наличку выдают только банкоматы Euronet.

Туристы также сообщают о проблемах с использованием этих карт в поездках. Так, даже в тех местах, где «пластик» принимается, транзакция проходит не всегда.

Карта UnionPay в 2023 году — в России

В России карты UnionPay появились в 2008 году. Их начал выпускать «Еврофинанс Моснарбанк» в честь Олимпийских игр в Пекине. В 2023 году оформить эту карту можно во многих крупных банках.

Согласно информации на сайте платежной системы, на территории РФ «пластик» UnionPay принимается 95% банкоматов и POS-терминалов. Ее примут в крупных супермаркетах («Пятерочка», «Перекресток», «Лента», METRO и др.), кафе и ресторанах, магазинах косметики, одежды, электроники, при заказе такси и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

В каких странах принимают карты UnionPay в 2023 году

Карты UnionPay принимаются в 181 стране мира, включая США, Китай, Таиланд, Индонезию, Бразилию, а также в большинстве европейских государств.

В кафе, магазинах и отелях, где есть возможность расплатиться UnionPay, обычно можно увидеть наклейку с логотипом платежной системы. Тем не менее, транзакция проходит не всегда. Эта проблема часто возникает при бесконтактной оплате и иногда решается, если вставить карту в терминал. Бывает и так, что наклейка с логотипом UnionPay есть, но карты не принимаются. Поэтому перед совершением покупки стоит уточнить возможные варианты оплаты.

Где в 2023 году принимают карты UnionPay, выпущенные в России

Крупные российские банки выпускают кобейджинговые карты «Мир» UnionPay. Они действуют в 180 странах мира, включая страны Евросоюза и США. Таким «пластиком» можно расплачиваться в любых магазинах, где карты обеих платежных систем.

Ранее «Известия» рассказали, как работают карты «Мир» и в каких государствах их принимают.