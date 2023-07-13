Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснов выразил заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками с Китаем
Армия
«Ростех» передал Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С
Общество
Комитет ГД одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Недвижимость
В Москве выросло число новостроек с кладовками
Общество
В селе Шайдурихе ликвидировали открытое горение
Авто
На российский рынок вышел внедорожник Nissan X-Terra
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве

Карта UnionPay в 2023 году — что она дает и в каких странах принимается

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В марте 2022 года платежные системы Visa и MasterCard прекратили операции в России. Несмотря на то, что их карты, выпущенные внутри страны, продолжили работать, международные переводы и покупки за границей для россиян стали недоступны. Одной из альтернатив стали карты UnionPay. О том, какие возможности дает этот «пластик» и в каких странах его принимают, читайте в материале «Известий».

Карта UnionPay в 2023 году — что дает

UnionPay — это международная платежная система, созданная в Китае в 2002 году. Она считается одной из самых крупных в мире по количеству выпущенных карт, однако большая их часть приходится на китайских граждан. В 2023 году за пределами КНР было выпущено 200 млн карт.

Враг по расчету: UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт
С чем это связано и почему дело не только в уходе западных платежных систем из России

С помощью UnionPay можно оплачивать покупки за рубежом, в том числе в интернет магазинах, снимать наличные и совершать межбанковские переводы. Клиентам платежной системы доступны дебетовые, кредитные, предоплаченные и кобейджинговые карты, а также онлайн сервисы для переводов и бесконтактной оплаты. Существуют также обычные (Classic) и премиальные (Gold, Platinum и Diamond) карты UnionPay.

Тем не менее, далеко не все популярные сервисы поддерживают оплату с помощью карт UnionPay. Например, заказать что-то на Amazon или купить подписку на Netflix не получится. Карту также нельзя привязать к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, она работает только с китайским сервисом Huawei Pay.

Кроме того, во многих странах возможности использования этого «пластика» ограничены. Например, в Бельгии картой UnionPay можно расплатиться в ювелирных магазинах и аутлете Maasmechelen discount, но выдача наличных в банкоматах не производится. В Эстонии карты принимаются в «60% магазинов», а наличку выдают только банкоматы Euronet.

Туристы также сообщают о проблемах с использованием этих карт в поездках. Так, даже в тех местах, где «пластик» принимается, транзакция проходит не всегда.

Карта UnionPay в 2023 году — в России

В России карты UnionPay появились в 2008 году. Их начал выпускать «Еврофинанс Моснарбанк» в честь Олимпийских игр в Пекине. В 2023 году оформить эту карту можно во многих крупных банках.

«Уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП»
Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина — о платежах в Турции и на Кубе, цифровых рублях и банковских стикерах

Согласно информации на сайте платежной системы, на территории РФ «пластик» UnionPay принимается 95% банкоматов и POS-терминалов. Ее примут в крупных супермаркетах («Пятерочка», «Перекресток», «Лента», METRO и др.), кафе и ресторанах, магазинах косметики, одежды, электроники, при заказе такси и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

В каких странах принимают карты UnionPay в 2023 году

Карты UnionPay принимаются в 181 стране мира, включая США, Китай, Таиланд, Индонезию, Бразилию, а также в большинстве европейских государств.

В кафе, магазинах и отелях, где есть возможность расплатиться UnionPay, обычно можно увидеть наклейку с логотипом платежной системы. Тем не менее, транзакция проходит не всегда. Эта проблема часто возникает при бесконтактной оплате и иногда решается, если вставить карту в терминал. Бывает и так, что наклейка с логотипом UnionPay есть, но карты не принимаются. Поэтому перед совершением покупки стоит уточнить возможные варианты оплаты.

Где в 2023 году принимают карты UnionPay, выпущенные в России

Крупные российские банки выпускают кобейджинговые карты «Мир» UnionPay. Они действуют в 180 странах мира, включая страны Евросоюза и США. Таким «пластиком» можно расплачиваться в любых магазинах, где карты обеих платежных систем.

Ранее «Известия» рассказали, как работают карты «Мир» и в каких государствах их принимают.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023